Prima e dopo Vlahovic: fa tutta la differenza. Lo raccontano i numeri, oggi evidenziati sul Corriere dello Sport. Dusan sposta, quasi sempre nel bene: e a far 'bene' c'è sia l'averlo che l'averlo venduto. Chiariamo: numeri alla mano, ad Allegri serviva Vlahovic ma a Italiano probabilmente non più. La Juventus viaggiava con una media gol di 1,57 senza DV7, subiva invece 0,91 gol a partita. Poi? Con 6 gol, su 16 totali, Vlahovic in 10 presenze ha contribuito a migliorare il parametro dei gol fatti e dei punti totali.



LA FIORENTINA NON HA NULLA DA PERDERE - Uscire dalla Coppa Italia, dopo aver perso scudetto, Supercoppa e Champions League - probabilmente in quest'ordine - potrebbe avere conseguenze importanti per Allegri e l'intero assetto societario. Si sopravviverebbe, ma come? La Fiorentina, dal canto proprio, non ha nulla da perdere: la stagione resta importantissima a prescindere, e senza Vlahovic la squadra che viaggiava a 1,90 gol a match oggi subisce meno e sembra più equilibrata, anche mentalmente. Tutti più responsabilizzati e il gioco che scorre fluido, anche dopo un paio di scosse d'assestamento.