Vlahovic esulta dopo Juventus-Genoa: 'Vittoria di squadra' FOTO

sabattini

Juventus-Genoa, la partita di Vlahovic

. È il commento a caldo su Instagram di, dopo la vittoria della Juventus contro il Genoa , arrivata grazie a una magia al 25' di un ritrovato Kenan Yildiz, il quale ha scaldato l'Allianz Stadium rivitalizzando un popolo, quello bianconero, che aveva decisamente bisogno di una ventata di entusiasmo dopo la crisi dell'ultimo periodo, che ha portato all'esonero di Thiago Motta.Anche l'attaccante serbo, schierato nuovamente da titolare dopo diverso tempo, ha vissuto una serata positiva, pur non trovando il goal. In 90 minuti giocati il classe 2000 ha tirato in porta due volte, toccando 33 palloni con un 50% di passaggi riusciti, di cui due potenzialmente decisivi. A prescindere dai numeri, comunque, la sensazione è che questa volta Vlahovic abbia davvero dato tutto, come del resto ha riconosciuto parlando nel post partita : "Mi è piaciuto, ha lottato", ha sostenuto il tecnico, che sicuramente è pronto a dargli nuove occasioni nel prossimo futuro per rilanciarlo definitivamente, magari anche in coppia con Randal Kolo Muani.