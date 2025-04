Vlahovic esaltato da Tudor: 'Il gruppo lo apprezza, vi spiego perché'

Getty Images

Nella sua conferenza stampa di presentazione del match di lunedì trae Parma,si è soffermato anche sul momento dei suoi attaccanti, a partire dache con lui in panchina è sempre partito da titolare ritrovando quella centralità che aveva perso da gennaio in poi con Thiago Motta: "Lavoriamo e parliamo tutti i giorni, ascolta e apprende bene, prova a mettere tutto e quello è fondamentale: è stato apprezzato anche dal gruppo, ha messo due belle palle e non è poco, poi è chiaro che vuole i goal e arriveranno", le sue dichiarazioni sul serbo.

Le parole di Tudor sugli attaccanti

Tudor ha poi parlato della possibilità di schierarlo insieme a, che invece con lui ha trovato pochissimo spazio finora: "Vediamo, può succedere o no. Kolo ha lavorato bene, Conceicao l'ho visto in grande crescita. Tutti hanno fatto una bella settimana ma vedremo, non posso dire di più".Parole al miele da parte del croato, infine, anche per: "Ho trovato un ragazzo solare, voglioso, che ama stare nel gruppo: la mentalità argentina è sempre particolare in positivo. Può crescere su tante cose, è bello averlo nel gruppo".