La sfortuna sembra continuare a bussare alla porta di Dusanallo stadio, dove il calciatore serbo non è ancora riuscito a trovare la via del gol con la maglia della Juventus. Nonostante le numerose occasioni che gli sono capitate durante la partita contro il Napoli,La partita di ieri sera è stata un concentrato di opportunità sprecate per Vlahovic: tre occasioni nel primo tempo, tra cui un colpo di testa e un pallonetto sfortunato che ha colpito il palo, seguiti da una punizione e un'altra occasione nella ripresa. Nonostante i suoi sforzi, il gol è rimasto fuori dalla sua portata, mentre il compagno di squadra Federico Chiesa ha finalmente trovato la rete per la seconda volta nel nuovo anno, dopo il gol contro il Sassuolo.Questa situazione mette in luce gli alti e bassi di una coppia che aveva brillato nella prima parte della stagione, trascinando la Juventus con le loro prestazioni. Tuttavia, al momento, sembrano avere difficoltà a ritrovare la stessa sintonia e efficacia davanti alla porta avversaria.Nonostante la delusione per la mancata vittoria e per l'incapacità di segnare, Vlahovic e Chiesa dovranno rimanere concentrati e lavorare duramente per superare questa fase difficile e tornare a essere decisivi per la squadra. La stagione è ancora lunga e ci sono molte partite da giocare: è il momento di trovare la giusta determinazione e concentrazione per tornare alla vittoria.