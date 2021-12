Secondo La Repubblica, la squadra che in questo momento ha più probabilità di assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic è il Manchester City. La Juventus è in contatto da mesi con gli agenti di Dusan con il chiaro intento di consegnargli le chiavi dell’attacco. Difficile, se non impossibile, che questo possa accadere già a gennaio: la Fiorentina chiede 70 milioni come base di partenza e preferirebbe posticipare la cessione solo alla prossima estate.