Mentre si attende che Dusantrovi la continuità senza perderla più, i colloqui per il suo rinnovo contrattuale proseguono. Nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2026, la Juventus è costretta a rivedere gli accordi a causa dei costi associati al suo arrivo in bianconero. La trattativa si preannuncia lunga, poiché la Juventus mira non solo a estendere il contratto per ridurre la quota annuale di ammortamento, ma anche a rimodulare l'ingaggio che supererà i 20 milioni lordi a fine stagione.