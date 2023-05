Come ha lasciato presagire Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di ieri, nella sfida di questo pomeriggio contro il Lecce potrebbe toccare a Dusan Vlahovic il compito di trascinare l'attacco dei bianconeri, con il serbo che va a caccia di un gol in campionato ormai da diversi mesi. Nelle ultime 11 presenze, infatti, l'ex Viola non ha realizzato neanche una rete, con un digiuno che dura ormai da 744 minuti.