Il rito. Il rito di iniziazione. Si passa anche da qui per familiarizzare con il gruppo. Del resto, nel primo ritiro della loro avventura in bianconero, Dusan Vlahovic e Denis Zakaria iniziano a cementare il proprio rapporto con il gruppo. E se da una parte l'attaccante serbo sceglie una canzone italianissima - citazione diretta di Fred De Palma -, la scelta di Zakaria è ben diversa, e non esattamente supportata da Cuadrado (il colombiano si aspettava altro).Tanti sorrisi e tanto buon umore alla vigilia della sfida con il Verona: la Juve, in ritiro, attende il debutto della sua nuova versione. Intanto, ecco Dusan e Denis, stavolta davvero in gruppo.