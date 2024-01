Il 22 luglio, l'amichevole tra Juve e Barcellona fu annullata e si trasformò in un pomeriggio di allenamento per i bianconeri. Chi c’era si ricorda, a fine seduta, di due ragazzi che, preso qualche pallone ovale da football, si misero a provare qualche calcio, il cosiddetto field goal: uno accovacciato tiene ferma la palla con due dita, l’altro prende la ricorsa per calciare tra i pali, in quel caso verso una porta da soccer. Il feeling c’era già tra Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, i due appunto impegnati nella sfida da kicker Nfl, quel pomeriggio del 22 luglio scorso. Da allora l’intesa si è progressivamente sviluppata, anche se già a quei tempi andavano d’accordo: Dusan è stato da subito un punto di riferimento per il talento turco, lo ha aiutato a inserirsi in maniera perfetta all’interno del gruppo bianconero, gli parla spesso e gli dà molti consigli. Lo riferisce Tuttosport.