Fabrizio, a Gazzetta, parla così di Vlahovic: "La tipologia di gioco può aiutare o meno un attaccante, ma credo che i grandi campioni escano con qualsiasi tipologia di gioco. Spesso si presta troppa attenzione al numero dei gol e non alla prestazione degli attaccanti, ed è sbagliato. Perché non è detto che chi segna tanti gol sia stato altrettanto utile alla squadra rispetto a un attaccante che ha segnato di meno ma che ha prodotto assist o conquistato calci piazzati. Un attaccante va giudicato in tutta la sua prestazione, non solo per il numero di reti che segna. E sarebbe bene che Vlahovic lo tenesse bene a mente...".