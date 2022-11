con Lecce, Psg e Inter, sembra destinato a saltare anche il Verona, per poi rientrare contro la Lazio nell'ultimo impegno pre Mondiale. O almeno questa è la speranza. La Juve quindi potrebbe dover fare a meno del suo centravanti anche domani a Verona. Oggi - spiega la Gazzetta - Massimiliano Allegri avrà un colloquio con Dusan, per capire se il giocatore è convinto o meno di far parte del gruppo, nonostante ieri si sia allenato ancora a parte. Non un buon segnale, sebbene dai corridoi della Continassa arrivino voci incoraggianti: il fastidio starebbe diminuendo.Per la Lazio, insomma, dovrebbe farcela, così da testare anche la sua condizione verso il Mondiale, il primo della sua carriera, a cui arrivare con grande prudenza, perché mancano meno di due settimane a Qatar 2022. E dallo staff medico della nazionale non arrivano grida di allarme, ma è chiaro che la situazione viene monitorata a distanza in vista dell'esordio con il Brasile. Un problema che ha anche condizionato il finale della scorsa stagione e che ha influenzato queste settimane e senza test con la Lazio, Vlahovic andrebbe in Qatar praticamente stando fermo per quasi un mese. Contro l'Inter non se la sentiva, stando a quanto emerso dal colloquio con Allegri e staff, oggi avrà un nuovo confronto, decisivo per domani, in attesa del recupero.