Vlahovic e tutti gli scenari possibili: la Juve rischia un 'Chiesa bis'

Il nodo può essere ben più grande di quanto già non sembrasse. Dusan Vlahovic e la Juventus sono ormai a una fase molto complicata del loro rapporto, in cui nulla è davvero scontato e tutto può aprire a scenari differenti. L'ingaggio resta il punto chiave, ma non è il solo. In mezzo ci sono l'entourage, la volontà e le ambizioni del giocatore Comolli aveva annunciato di dover parlare con l'attaccante sin dal giorno della sua presentazione, ma le settimane seguenti non hanno tracciato una nuova strada, anzi. La sensazione è che, al momento, Vlahovic rappresenti un ostacolo su diversi discorsi, a cominciare da Jonathan David.

Il rischio fuori rosa: cosa può succedere con Vlahovic

Il mercato intorno a lui, inoltre, non sembra essere attivo e dunque una delle tante piste che può svilupparsi è quella di uno scenario "Chiesa bis": Vlahovic e la Juve possono diventare davvero separati in casa.La Juventus, infatti, potrebbe decidere, come già successo con l'esterno nella scorsa stagione. Chiesa, infatti, non partecipò al ritiro e fino al trasferimento al Liverpool non si allenò mai con il gruppo ma a parte. Al momento, la situazione di Vlahovic non è sugli stessi binari, ma in assenza di un accordo e con il muro innalzato dall'entourage (e dal giocatore)Un altro scenario può vedere Vlahovic, con la Juventus che potrebbe aspettare che si sblocchi la sua situazione per poi andare su un altro attaccante. Le risposte, però, ora sembrano esserecon il giocatore e i suoi agenti. Proprio per questo, non va neanche esclusa una terza pista.La Juve potrebbe decidere di mettere non fuori rosa il serbo, ma muoversi comunque sul mercato per cercare un suo sostituto.La sensazione è che il rapporto con la società bianconera possa diventare una vera e propria, dunque il rischio di protrarsi ancora a lungo c'è, ma la Juventus può e vuole tutelarsi, per non commettere ancora una volta gli errori del passato.





