GIUNTOLI E LA FRASE A VLAHOVIC CHE HA CAMBIATO IL MERCATO

Lo avete visto Dusan Vlahovic in azione nelle ultime gare? Quattro gol nelle ultime due partite disputate, oltre all'intesa con Yildiz che continua a crescere, in campo e fuori ( QUI il racconto). Dusan ora sembra un giocatore nuovo, diverso, certamente più tranquillo e consapevole di quelli che sono i propri mezzi. Si arrabbia decisamente meno ma soprattutto non si fa abbattere dagli errori. Lui stesso ha svelato "adesso finalmente sto bene". A chi vanno i meriti?Era estate, Dusan Vlahovic era in mezzo alle tempeste di mercato. Sembrava che la Juventus stesse addirittura pensando di sacrificare il centravanti serbo, prelevato un anno e mezzo prima dalla Fiorentina per 70 milioni. Poi l'arrivo di Cristiano Giuntoli a capo dell'area sportiva della Vecchia Signora. Il giorno del suo approdo a Torino Giuntoli aveva detto a Vlahovic: "Insieme faremo grandi cose". Dopo lo scetticismo iniziale dei tifosi, ora le parole sono diventate realtà. Dusan sta bene e trascina la Vecchia Signora ma certamente parte dei meriti vanno a Cristiano Giuntoli.