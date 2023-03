I limiti sono fatti per essere superati. A Dusanandrebbe ripetuta questa frase come un mantra, come se non ci fosse altra religione se non questa: per ogni errore che arriva, c'è un'opportunità in più da cogliere, maggiore voglia di riscattare lo sbaglio. E' che nelle due facce della Juve di questa sera, se da una parte il sorriso di Rabiot è quanto di più bello (e nostalgico) possa esserci per il tifo bianconero, dall'altra parte non può non stonare la difficoltà oggettiva di Vlahovic nel girare in campo e nel manovrare i sentimenti. Parte tutto da lì, c'è poco da fare.Semmai, hanno il peso di chi vorrebbe azzerare gli errori, in campo e nella vita.Del resto, quando Vlahovic ha scelto la Juventus l'ha fatto con un piano preciso: restare in un campionato che ben conosce, diventare grande in una squadra di tradizione e presente, superare questo step per poi presentarsi ai nastri di ripartenza come uno dei migliori attaccanti al mondo.Eh, tutto normale. Tutto naturale. Tutto pure giustificabile conoscendo ormai pensieri e indole del calciatore. Che tutto s'aspettava da quest'opportunità bianconera, fuorché ritrovarsi a fare i conti dei gol mangiati e delle carestie.Allegri naturalmente lo difende. Parla di lui come un giocatore migliorato. Ma esattamente dove? Il primo stop è l'unico fondamentale che Dusan ha fatto suo, in compenso però sembra aver perso forza muscolare, quel peso da sfruttare anche contro il diretto avversario. Quando Miretti lo imbuca, un Vlahovic al top mentalmente aggredisce quello spazio e arriva a calciare anche con facilità. Stasera no: nel suo movimento, pesante e innaturale, si sono visti tutti i pensieri, uno in fila all'altro.Un castigo che Dusan non sembra riuscire a dribblare, nonostante la fiducia di uno stadio che per tanto meno ha fischiato e criticato molto più.