Loro, che avrebbero dovuto essere i protagonisti assoluti della stagione della Juve e invece, tra infortuni e problemi, non lo sono stati. Il francese non c'è praticamente mai stato, mentre il serbo c'è stato, ma troppo a singhiozzo. Ma la vittoria con gol contro il Lecce ha portato un nuovo sorriso, per Dusan, e anche alla Continassa, dove i tre punti mancavano da oltre un mese, sottolinea il Corriere dello Sport. Con Vlahovic tornato ad essere determinante come da tanto non accadeva dopo 48 giorni, e probabilmente ora meno ansiogeno, frenetico e arrabbiato.E Pogba? Anche lui è uscito rinvigorito dal finale contro il Lecce. Un po' compassato, è vero, anche un po' frenato in alcune conclusioni o strappi, ma finalmente vivo e nel centro del gioco. Un ritorno graduale con una condizione che non gli permette ancora di giocare 90', ma che nel turno infrasettimanale ha regalato bagliori del vero Paul. E in un attimo si è ripreso tutti allo Stadium. La Juve non vede l'ora di riaverlo davvero.