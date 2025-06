2025 Getty Images

Vlahovic e Nico Gonzalez in nazionale: come è andata

un' ora fa



Nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, netto successo per la Serbia, che si impone con un convincente 3-0 contro Andorra. Protagonista del match Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, confermandosi punto fermo dell’attacco serbo. Una prestazione solida per il numero 9 bianconero, che contribuisce al successo con intensità e presenza costante nell’area avversaria, pur senza andare a segno.



Pareggio più sofferto invece per l’Argentina, che chiude sull’1-1 la sfida contro la Colombia. L’Albiceleste si ritrova sotto nel punteggio nella prima frazione, faticando a trovare spazi contro la difesa colombiana. Decisivo l’ingresso nella ripresa di Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, che subentra a inizio secondo tempo. È proprio nel finale che arriva il gol del pareggio firmato da Almada, che salva l’Argentina da una sconfitta inaspettata. Buona la prova di Gonzalez, incisivo nei duelli offensivi e utile nel forcing finale.