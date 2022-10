Come racconta il Corriere dello Sport, l’ultima volta che hanno giocato titolari insieme,, è stato a San Siro con il Milan e non è andata benissimo. Quella contro i rossoneri è stata la notte che ha anticipato il punto più basso del cammino finora, toccato pochi giorni dopo a Haifa. Al momento, Vlahovic e Milik hanno giocato insieme per 444 minuti ma soltanto una volta hanno segnato entrambi: è accaduto nella rotonda vittoria contro il Bologna.