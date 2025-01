Vlahovic e l'incubo Milan: il dato da quando è alla Juventus

AFP via Getty Images

Juventus-Milan sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, e in particolare i bianconeri vogliono trovare la prima vittoria del 2025. Thiago Motta ha ribadito in conferenza stampa alla vigilia che il gruppo non è contento degli ultimi risultati, soprattutto per i troppi pareggi. Sarà dunque l'occasione per riscattare la sconfitta di Riyadh e vincere contro il Milan per la prima volta in stagione. Per farlo ci sarà bisogno di tutti i giocatori, anche di quelli che subentreranno a gara in corso. Uno di questi potenzialmente può essere, recuperato per il match ma probabilmente non dal primo minuto. Il serbo, però, potrebbe entrare e fornire il suo contributo, con l'obiettivo di invertire un trend decisamente negativo contro il Milan: da quando gioca nella Juventus, infatti, il classe 2000 non ha mai servito assist o segnato contro i rossoneri.