canta Ultimo nella sua Buongiorno Vita. Proprio da qui si deve partire: dalla delusione sul volto di Dusandomenica sera tra le mura dello Stadium quando ha calciato quel rigore sul palo. Le mani in volto, visibilmente tremanti, in segno di, dietro a cui sicuramente si celava del nervosismo. Chissà cosa sarà passato nella testa del bomber serbo in quegli istanti. Pochi minuti prima queldelle mura amiche. Non un periodo semplice quello di Vlahovic che però, dalla sua ha il pubblico: i tifosi anche nei momenti di difficoltà come quello attuale non lo vogliono far sentire solo.Proprio così,Nemmeno Allegri lo lascia solo infatti dopo la gara contro i blucerchiati ha dichiarato: "Sono sereno e sicuro che presto si sbloccherà". Proprio di questa serenità ha bisogno Vlahovic ora. In particolare questa sera in Europa League contro il Friburgo quando sarà sulle sue spalle il peso dell'attacco bianconero. Non dimentichiamo che agli esordi nelle competizioni europeegol dopo una manciata di secondi contro il Villarreal in Champions League e gol contro il Nantes all'esordio in Europa League. Ora l'obiettivo è andare a segno in una gara dal peso importante, come quella di questa sera.ora Dusan non deve essere dispiaciuto per quanto non fatto domenica o nelle gare precedenti ma focalizzato sulla gara di questa sera. Con l'obiettivo di tornare ad essere la versione migliore di se stesso e poi, non ci sarebbe modo migliore per ripagare l'affetto che i tifosi non hanno mai smesso di dargliper citare il cantautore romano.