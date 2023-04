Non è passata inosservata la reazione dia San Siro. L'attaccante serbo, non disponibile per la gara con, ha assistito dalla tribuna all'eliminazione dei bianconeri in Coppa Italia. Ma un particolare ha fatto arrabbiare gli, che non perdoneranno facilmente il centravanti.Vlahovic non è stato convocato da Allegri per un problema alla caviglia, si è seduto di fianco alla massima dirigenza, da Federico Cherubini a Francesco Calvo, passando per Maurizio Scanavino. Ma cosa non è stato perdonato a Dusan Vlahovic?Sì, c'è chi si aspettava una reazione diversa. Anche di rabbia, come mostrato in campo. Invece Vlahovic si è contenuto, scontentando qualcuno...