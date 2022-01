In più di un'intervista, Dusan Vlahovic ha detto sui social gli scrivono più i suoi fanta-allenatori che le ragazze. Nel febbraio 2020, sulla pagina Instagram di SOS Fanta, lui stesso ringraziò Dries Mertens per una doppietta contro il Cagliari: “Grazie Dries, mi hai fatto vincere al fantacalcio".



Non solo, in una sua vecchia formazione, citata in un’intervista, si trovano i nomi di Bonucci e Cuadrado, che da oggi rivedrà in spogliatoio. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport.