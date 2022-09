"Comunque si è riposato", dice. E il riferimento è chiaro e va a: Dusan è tornato 3 volte a Firenze da quando a gennaio ha detto addio alla Fiorentina, il bottino però è magrissimo. Zero gol e poco più di 100 minuti giocati. Una sola volta è partito titolare (in Coppa Italia) e l’ultima è stata anche l’unica occasione in cui è rimasto in panchina per 90 minuti, come racconta La Gazzetta dello Sport.- Tra tante partite - racconta il quotidiano - di sicuro Vlahovic non avrebbe voluto saltare questa, anche per rispondere sul campo ai fischi (meno delle volte precedenti, ma comunque immancabili) e per non interrompere la striscia positiva (4 gol in 4 partite) e l’ottimo momento di forma. Invece alla quinta sostituzione ha dovuto rassegnarsi. Il dubbio resta, ancora è difficile realizzare il motivo del mancato ingresso del serbo: "Ho preferito tenere Milik per farlo rifiatare", ha detto Max a fine partita.