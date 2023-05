Vai, Dusan. Ma dalla panchina. No, non toccherà ancora acontro: l'attaccante serbo scenderà in campo solo a gara in corso al Gewiss Stadium, con la testa a giovedì. In attacco, ecco, stanno tutti bene, anche Kean che è l'ultimo rientrato. Gli occhi però saranno pure su DV9: contro il Lecce ha messo fine a una astinenza da gol durata 48 giorni.Come racconta La Gazzetta dello Sport, la speranza diè che si confermi la legge del ketchup tanto cara all’ex juventino Gonzalo. Una teoria che il Pipita ai tempi del Real Madrid aveva imparato da Ruud Van Nistelrooy: una volta sbloccato, poi dovrebbe andare tutto liscio. Di fianco giovedì avrà Di Maria, che di assist se ne intende. L'affinità tra i due è sempre più evidente.