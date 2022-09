è a secco da un po' e le sue prestazioni sono al momento all’attenzione dello staff di Allegri. Il serbo è un tipo molto esigente, a partire da sé stesso, s’è incupito, finendo per innervosirsi alle prime difficoltà e nella crisi Juve non riesce a riemergere. "Ogni giocata s’è fatta sbuffo, ogni partita un romanzo da Scott Fitzgerald, dove nella notte buia dell’anima sono sempre le tre del mattino:perché la ricerca della rete rischia di farsi ossessiva e, alla lunga, nociva. Così, si legge, lo staff tecnico ha già annotato qualcosa: anticipa troppo i tagli, finendo in fuorigioco e poi s’innervosisce, va solo per scontri fisici e finisce per tentare tiri da angolazioni impossibili anche perché i palloni che arrivano sono pochi.. I numeri raccontano di un gol ogni 132 minuti in serie A, uno ogni 177 in stagione, l'anno scorso chiuse a 129 minuti (in A) e la realtà non è (brutta) come ci appare.Vlahovic ha un tasso di conversione in rete del 19%, cinquantesimo in campionato; di fronte al 35,3% di Arnautovic, e dovrà migliorare i passaggi, precisione del 67% contro il 61 di oggi e anche i duelli vinti di testa, scesi dal 52 al 45%. Numeri da risollevare, a caccia della prestazione, ancora prima che del gol.