Chiamarla maledizione della numero 9 forse è troppo. Sembra più una maledizione del secondo anno per quel che riguarda i centravanti della Juve. Perché da quando è stata introdotta la numerazione fissa, solo due giocatori l'hanno indossata per più di due stagioni: Filippo Inzaghi e Vincenzo Iaquinta. Poi tra alterni successi, questa maglia è finita per pesare anche più della numero 10, di proprietà esclusiva di Alex Del Piero fino al 2012, poi sulle spalle di Carlos Tevez, Paul Pogba, Paulo Dybala, tutti degni possessori. E ora la crisi del secondo anno sembra quella che sta attraversando Dusan Vlahovic, sei mesi in maglia numero 7 e poi con la 9 di nuovo sulla sua schiena: solo che questa stagione non sta andando come sperato, tra pubalgia ed equivoci tattici, in stagione i gol segnati sono 11 ma il digiuno su azione va avanti da 849 minuti. Così il mercato chiama, sempre di più. Specialmente in caso di Juve senza Champions, proprio il nome di Vlahovic potrebbe diventare quello più indicato per attutire il colpo: prezzo fissato a quota 90 milioni, almeno, per ascoltare interessamenti e offerte.IERI E DOMANI - Chi potrebbe essere il 9 ideale nel caso di addio di Dusan? La Juve per ora valuta il mercato attorno a Rasmus Hojlund o l'ipotesi di rilancio di Gianluca Scamacca, ma la risposta forse non c'è a quella che appare una domanda retorica se non trabocchetto. D'altronde, come ha detto Max Allegri, nel mondo Juve c'era anche chi criticava Cristiano Ronaldo...maglia numero 7, ovviamente.Riscopri tutti i numeri 9 della Juve in gallery