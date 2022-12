Come racconta Gazzetta,ha risposto così alle domande sulla Juventus: "Ne abbiamo parlato - ha detto il serbo -. Mi hanno detto quello che è capitato e avevo letto sui giornali. Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere Agnelli come presidente. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo".Esattamente quello che allenatore e dirigenti hanno chiesto e continueranno a chiedere a Dusan e compagni. Cuore e testa focalizzati sul lavoro per isolarsi dalle questioni extra campo (intercettazioni e timori di eventuali penalizzazioni) e continuare la risalita pre Mondiale avviata proprio dal gol di Vlahovic nel derby contro il Torino.