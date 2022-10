La Juventus è tornata a vincere dopo circa un mese di astinenza dai tre punti e lo ha fatto in un modo piuttosto convincente e che non lascia spazio alle critiche, almeno per i prossimi 3 giorni. Bianconeri che hanno infatti viaggiato a grandi ritmi per tutti i 95 minuti di gioco, sbloccando il match dopo appena 20 minuti grazie alla prima rete in maglia bianconera di Filip, servito dal suo connazionale Dusan. Sarà proprio l'ex Viola nella ripresa a siglare il 2-0, con Milik che metterà la parola fine appena due minuti più tardi. Tandem, quello serbo, che sembra aver trovato finalmente un'intesa, considerando anche quanto avvenuto pochi giorni fa in nazionale. E' stata proprio laa voler 'commentare' le prestazioni dei suoi due gioielli e lo ha fatto attraverso un post condiviso sui social, in cui ha postato la foto dei due giocatori, scrivendo semplicemente: ''. La Juve ringrazia e continua a coccolarseli.