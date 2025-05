Vlahovic e Kolo Muani incidono pochissimo nella Juventus: questo dato è emblematico

Getty e Calciomercato.com

Le condizioni di Vlahovic



Quanto incidono nei gol della Juventus?

La Juventus sta affrontando una fase difficile, e se c’è un aspetto che desta preoccupazione in maniera particolare, è quello offensivo.L’ultima volta che la Juventus ha superato il limite dei due gol in campionato risale alla sfida contro l’Empoli, e da allora sono stati ben 15 i match in cui il bottino offensivo non ha mai superato i due gol. Un segnale preoccupante che evidenzia come la fase realizzativa sia un nodo ancora irrisolto, nonostante i numerosi tentativi da parte della squadra.Al centro di questa crisi c’è un reparto offensivo che non sembra trovare la via del gol. Dusan, il bomber serbo che era stato acquistato per portare nuova linfa al fronte d’attacco, sta vivendo un periodo di astinenza che dura ormai da 70 giorni. Un dato che non lascia indifferenti, e che diventa ancora più significativo considerando che Vlahovic non è riuscito a segnare nemmeno una volta da quando Igor Tudor è subentrato sulla panchina bianconera. Il serbo, che aveva fatto tanto sperare per le sue qualità, non è riuscito a incidere nel gioco di squadra, nemmeno in una fase in cui la squadra ha bisogno di lui più che mai.A fargli compagnia in questo periodo buio c’è Randal, l’attaccante francese che aveva suscitato entusiasmo per la sua velocità e capacità di attaccare gli spazi. Tuttavia, anche per lui la situazione non è delle più rosee. Con solo un gol nelle ultime 11 partite, Kolo Muani non sta contribuendo come ci si aspettava. L’attaccante ha mostrato segnali di fatica nell’incidere sugli equilibri offensivi della squadra, rimanendo spesso lontano dalle zone calde e incapace di sfruttare le occasioni che gli vengono concesse.Questo dato rende evidente quanto la coppia, che avrebbe dovuto essere una delle punte di diamante della squadra, non stia incidendo come ci si aspettasse. Le difficoltà dei due attaccanti non sono un caso isolato, ma fanno parte di una problematica più ampia che coinvolge l’intero reparto offensivo. La mancanza di una vera e propria continuità realizzativa sta mettendo in crisi la Juventus, che fatica a portare a casa i tre punti anche contro squadre alla portata.Nonostante ciò, la squadra continua a cercare di riorganizzarsi e di trovare soluzioni alternative per affrontare questa crisi. L’arrivo di nuovi giocatori e i cambiamenti tattici sembrano ancora non aver prodotto l’effetto desiderato, e la Juventus si trova ora a fare i conti con una fase offensiva che non riesce a decollare.