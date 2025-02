Vlahovic è il volto triste della Juventus: quinta panchina di fila in Serie A, zero minuti anche contro l'Inter

AFP via Getty Images

Nella notte di festa della, tornata a battere l'Inter all'Allianz Stadium dopo più di due anni, di nuovo in zona Champions League con l'aggancio al quarto posto, attualmente in coabitazione con la Lazio, c'è però spazio anche per qualche nota non propriamente esaltante.Su tutte, ovviamente, c'è il momento vissuto da. L'attaccante serbo, infatti, è rimasto seduto in panchina per novanta minuti contro i nerazzurri. Un segnale inequivocabile che certifica la più amara delle conferme per il serbo: DV9 ha definitivamente perso il suo posto all'interno dell'undici bianconero di Thiago Motta, scalzato da uno straripante Randal Kolo Muani che con 5 goal e 1 assist nelle sue prime cinque partite in Italia ha impiegato di fatto un mese per sovvertire qualsiasi tipo di gerarchia.

Il 2025 di Vlahovic

I numeri di Vlahovic da quando è arrivato Kolo Muani

7 convocazioni

5 presenze

1 volta titolare

4 volte subentrato

2 volte in panchina per 90 minuti

1 goal

0 assist

143 minuti giocati

Peggio di così, dal punto di vista personale, il 2025 di Dusan Vlahovic non poteva iniziare. Nell'anno nuovo, infatti, l'ex attaccante della Fiorentina non ha mai vestito una maglia da titolare in campionato. Dopo aver saltato le partite con Torino e Atalanta a causa di un affaticamento muscolare, il classe 2000 ha infilato cinque panchine consecutive in Serie A, giocando solamente alcuni spezzoni: 7 minuti contro il Milan, 8 contro il Napoli e 25 contro l'Empoli, dove ha anche trovato il goal che ha permesso alla Juventus di chiudere la partita. Poi, ecco servite le due panchine consecutive contro Como e Inter: 180 minuti tristemente confinato in panchina ad osservare le gesta dei compagni. E' andata sensibilmente meglio in Champions, a livello di minutaggio, ma solo perché la Juve ha potuto schierare Randal Kolo Muani solamente dall'inizio del mese di febbraio. In altre parole, Vlahovic ha definitivamente perso il suo status di intoccabile all'interno dello schieramento titolare bianconero.Da quando Kolo Muani è stato ufficializzato in qualità di nuovo giocatore della Juventus, Vlahovic ha visto progressivamente svanire tutta la sua centralità all'interno del progetto tattico di Thiago Motta. Nelle ultime cinque partite di campionato, Dusan ha messo insieme solamente 40 minuti complessivi, partendo sempre dalla panchina. L'ultima presenza di Vlahovic dall'inizio risale allo scorso 29 gennaio contro il Benfica, quando Kolo Muani non era ancora schierabile in ambito internazionale.