Gli agenti di Vlahovic incontreranno la Juventus e in Serbia si ipotizza che possa essere già la prossima settimana, prima o dopo il big match dell’Allianz Stadium contro il Napoli (8 dicembre). Sì, perché tra la Dusan Vlahovic e la Juventus continuano le prove di rinnovo. Un prolungamento in cui i motivi tecnici si intrecciano a quelli economici, con l’idea di Giuntoli e Manna di proporre al giocatore di allungare l’attuale contratto di un anno per abbassare la cifra dell’ammortamento annuale e per spalmare su una stagione in più una parte dei bonus “facili”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.