È l'uomo del momento, anzi del giorno, viste le voci di un suo imminente passaggio alla Juve. Eppure in pochi conoscono bene la storia di Dusan Vlahovic prima del suo arrivo in Italia. A raccontare alcuni aneddoti è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che rivela quello che è stato il "piano B" del centravanti serbo prima della sua "esplosione": il classe 2000 si era iscritto alla facoltà di Medicina dell'Università di Belgrado, iniziando a frequentare i corsi come sua mamma, di professione dentista, gli aveva suggerito. "Ha sempre tenuto alla mia formazione e io ho da subito condiviso questa sua attenzione", aveva raccontato Vlahovic qualche tempo fa. I suoi piani, però, sono evidentemente cambiati. Ma non nello spirito, rimasto quello di un perfezionista, di un campione sempre pronto a cercare l'eccellenza, che ora potrebbe essere pronto per un altro importante passo.