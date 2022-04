C'è un dato che fa capire ulteriormente il peso di un attaccante come Dusan Vlahovic e la differenza che fa averlo in squadra o no. Con il serbo in rosa, la Fiorentina aveva segnato - in 23 partite - almeno più di un gol in 11 occasioni. Nelle successive 13 senza Vlahovic, nel frattempo passato alla Juventus, i viola ci sono riusciti soltanto in due occasioni. E i suoi sostituti hanno messo insieme sei reti: due Cabral, tre Piatek e una Ikoné.