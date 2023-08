E, intanto, Dusan #Vlahovic su Instagram ricorda a tutti chi è il numero della #Juventus pic.twitter.com/qVuhDeHrzI — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) August 1, 2023

La Juventus sta per concludere la sua tournée negli Stati Uniti con un'ultima partita contro il Real Madrid ad Orlando, ma i rumors di mercato che coinvolgonosono ancora al centro dell'attenzione. L'attaccante serbo, oggetto di interesse da parte del Chelsea come parte di uno scambio con Romelu Lukaku,Nonostante la tensione di questi giorni,, senza aggiungere alcuna didascalia. Nella foto, si vede Milik sorridere in modo sarcastico con Vlahovic alle sue spalle. Questa immagine ha fatto nascere ipotesi riguardo a un possibile messaggio di risposta alle voci di mercato degli ultimi giorni. La situazione attorno a Vlahovic rimane incerta,I tifosi della Juventus e del Chelsea rimangono in attesa di novità riguardo a questa delicata trattativa, mentre il calciomercato estivo continua a tenere tutti col fiato sospeso.