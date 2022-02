Che cosa fa Dusan Vlahovic prima di una partita? Si riscalda, ma non solo. A svelare il curioso gesto del numero 7 della Juve è la BordoCam di DAZN, che domenica sera al Gewiss Stadium lo ha seguito passo dopo passo, contrasto dopo contrasto, sino al fischio finale. Prima del match contro l'Atalanta, il centravanti serbo si è spalmato un po' di mentolo su petto e viso, come accorgimento per poter respirare meglio nel corso della gara, molto importante per i bianconeri. Un'abitudine consolidata? Forse sì, staremo a vedere.