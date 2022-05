Come racconta Tuttosport, Vlahovic non è nuovo a trattenere i portieri a fine allenamento per esercitarsi sulle conclusioni. Tanto che in molti alla Continassa rivedono nell’ex Fiorentina il perfezionismo di Cristiano Ronaldo. Per il quotidiano, "DV7 è insaziabile, proprio come CR7. E come il portoghese sfrutta ogni occasione per migliorarsi". Più che le tre partite consecutive senza segnare (Fiorentina in Coppa Italia, Sassuolo e Venezia in campionato), Dusan è consapevole che a 22 anni ha ancora ampi margini di miglioramento.