ha brillato nella sfida al vertice contro l'Inter, siglando un impressionante piattone di destro, nonostante il suo piede debole. Sorprendentemente, delle sue 5 marcature nella stagione 2023-24, ben 3 sono state realizzate con il piede non dominante. Questo exploit è stato completato da un calcio di rigore e un colpo di testa. Curiosamente, il talentuoso attaccante serbo non ha ancora mostrato le sue abilità con il mancino in azione. Allegri ha sottolineato il progresso tecnico del giocatore, attribuendo i vantaggi ottenuti durante la partita alla sua connessione con Chiesa, posizionato in modo strategico. Ne scrive Gazzetta.