Come racconta il Corriere dello Sport, in generale tutta la stagione sta scivolando via con qualche bisticcio trae il gol in bianconero, ne ha segnati 11 di cui 2 su punizione e 3 su rigore. Dei 6 realizzati su azione, poi, ben 4 sono arrivati in presenza di Angel Di Maria, gli altri 2 in coppia con Arek Milik, nessuno invece al fianco di Moise Kean. Ecco perché se dovesse essere confermato l'assetto con Dusan davanti a Di Maria, anche Vlahovic potrebbe approfittarne: se da un lato è vero che con il Fideo in campo spetta al serbo tutto il lavoro sporco spesso sfiancante, dall'altro non c'è nessuno che più di Di Maria ha saputo innescarlo nel modo giusto in questa stagione.