Tra poco piu di 24 ore, Juventus e Spezia saranno pronte a scendere in campo in una sfida che sarà fondamentale per le sorti di entrambe le squadre, come tutte quelle che saranno da qui al termine del campionato. I bianconeri faranno totale affidamento sul loro fuoriclasse Dusan Vlahovic che, è già entrato di prepotenza nella storia della Serie A. L'attaccante serbo è infatti solo il sesto giocatore ad aver segnato almeno 20 gol nella massima divisione in due stagioni consecutive, prima del compimento dei 23 anni di età. Prima di lui ci erano riusciti solo Meazza, Altafini, Boniperti, Gilardino e Borel.