L'attacco di Calciomercato.com a sistemi e metodologie attuali di mercato all'insegna del potere dei procuratori: ​"Un rapporto quello tra giocatori e procuratori che sembra andare ben oltre l'ambito professionale e/o di amicizia; un legame che indirizza scelte in maniera netta e precisa, ribaltando completamente la logica della relazione tra datore di lavoro - il calciatore - e dipendente, ossia la persona pagata profumatamente per curarne gli interessi economici e di carriera. Laddove c'è poco da eccepire sul fatto che Donnarumma e Vlahovic ambiscano a guadagnare di più di quanto avrebbero potuto o potrebbero percepire nel Milan e nella Fiorentina e a giocare per società oggi più competitive, suscitano più dubbi invece le modalità con le quali hanno deciso di perseguire questi obiettivi.