L’infortunio al bicipite femorale di Milik ha riportato al centro dell’attacco il recuperato Vlahovic senza che i due potessero contendersi sul serio la titolarità. Il posto accanto a Di Maria, che sulla carta è del serbo, bisogna sempre guadagnarselo coi gol e con le prestazioni, non è scontato. Ebbene Vlahovic è ripartito alla grande, segnando subito 2 gol alla prima ‘chance’ da titolare in campionato. In questo articolo cercheremo di mettere in luce le principali differenze di intesa che caratterizzano le due possibili coppie d’attacco. Cosa cambia da un 3-5-2 con Milik e Di Maria a un 3-5-2 con Vlahovic e Di Maria?