La sosta sembra aver fatto bene alla, nonostante il periodo tormentato e complicato che ha vissuto la squadra di Allegri in questi ultimi giorni, coinvolta prima nel caso Pogba, poi in quello Bonucci, con il difensore viterbese che ha rivendicato gli episodi avvenuti questa estate, decidendo di andare per vie legali. Ma tornando al campo, si è vista una squadra evoluta rispetto a qualche mese fa, trascinata totalmente dall'attacco composto da, che si sta rivelando un vero e proprio punto di riferimento per tutta la squadra.- Se pensiamo che appena 365 giorni fa la Juve faceva il conto alla rovescia dei giorni che separvano Chiesa dal suo ritorno in campo e con Vlahovic alle prese con la pubalgia che lo ha tormentato per diversi mesi, possiamo tranquillamente dire che ora, i bianconeri possono finalmente contare su un attacco che sta producendocon un anno di ritardo. 4 partite disputate per entrambi, con DV9 che ha totalizzato fin qui 4 centri su 330 minuti giocati, rivelandosi l'unico giocatore della storia della Juve ad aver segnato 4 reti nelle prime 4 partite di Serie A per due stagioni consecutive. 316', invece, i minuti disputati da Federico Chiesa, che ha preso parte anche lui a tutti i match disputati fino ad ora, ma segnando una rete in meno rispetto al suo compagno di reparto.- Dati che fanno sognare i tifosi juventini, che non assistevano ad una coppia così prolifica dai tempi di. Anche il duo Dybala-Higuain ha reso tanto sotto questo punto di vista, ma la continuità dei due, soprattutto a livello fisica, impediva di avere una coppia duratura. Chiesa e Vlahovic però, anche, ricordano Pinturicchio e Re David. La frequenza del gol sembra dargli ragione fino a questo momento, ora però, bisogna sperare che questi ritmi possano continuare nel tempo, per tanto tempo, magari percorrendo le stesse orme delle due ex leggende che hanno scritto pagine e pagine di storia della Vecchia Signora e che forse, verranno sempre ricordati più di chiunque altro dal popolo juventino.