A #Montecarlo si va forte

Si va fortissimo, a Montecarlo. Per la gara di Formula 1, ecco due bianconeri d'eccezione (ed eccezionali): ci sono Dusane Federicoin Francia, a guardare la gara di oggi con Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle primissime file. Una giornata dalle fortissime tinte bianconere e biancorosse, con il Cavallino pronto a brillare davanti a due cavalli di razza, però della Juventus.Un'immagine, quella pubblicata da Vlahovic sui social, che ha chiaramente fatto il giro dei social. Si va fortissimo, come in Formula 1, e sul futuro juventino.