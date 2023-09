Un nuovo Dusan Vlahovic, un attaccante rinato con una media realizzativa impeccabile: quattro partite giocate, quattro reti messe a segno. In attesa di ulteriori conferme, oltre al brillante inizio di stagione che di solito sorride alla punta serba: lDusan è sempre più un attaccante più completo, consapevole e pronto a colpire.In gran parte, il merito va al giocatore stesso. Tra i pregi e i difetti che emergono dalla sua personalità, spicca il perfezionismo, che lo porta ad essere l'ultimo a lasciare il campo d'allenamento e a non lasciare nulla al caso nemmeno durante la pausa estiva.. Questo allenamento estivo a Belgrado è stato finalizzato a trasformare i suoi punti deboli in punti di forza, lavorando sulla sua forma fisica e migliorando gli aspetti tecnici meno sviluppati. Una volta tornato a Torino, il desiderio costante di migliorare si è concretizzato nel credo di Massimiliano Allegri, che aveva già lavorato con Vlahovic nel passato, aiutandolo a crescere tecnicamente.