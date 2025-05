Vlahovic, è cambiata la comunicazione della Juventus: Giuntoli 'conferma'

Contro la Lazio si è rivisto anche, che non giocava dalla trasferta con il Parma del 19 aprile. Il centravanti serbo è rientrato dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori anche più di quanto si immaginava inizialmente. Pochi minuti all'Olimpico, in cui ha provato a lottare in una situazione chiaramente compromessa dal punto di vista tattico e con i bianconeri che si limitavano solo a buttarla più lontano possibile.Ed è giusto parlare di Vlahovic dopo ieri ma non è lo spezzone nel finale ma

Vlahovic, il messaggio di Giuntoli

Allo stato attuale, la vera sorpresa sarebbe vedere anche la prossima stagione Vlahovic con la maglia della Juventus. Anzi, sembra quasi per l'ambiente un "non" tema, come se il serbo già facesse parte del passato. Ed è lecito ragionare così visto chema semmai, quando ci sarà, le parti discuteranno su costruire "insieme" la soluzione migliore per l'addio. Non sono solo sensazioni ma è ciò che è emerso in questi mesi, dove anche a livello comunicativo, la musica è notevolmente cambiata.Solo qualche mese fa, a fine 2024, Giuntoli parlava così della situazione con Vlahovic: "I rapporti con lui e l'agente sono straordinari. C'è il tempo di sistemare le cose e andare avanti nel miglior modo possibile". Dichiarazioni e intenti ben differenti da quelli espressi invece dal dirigente prima di Lazio-Juventus: "". La prima parte è uguale, quella sul rapporto tra la dirigenza e il giocatore (entourage compreso) e poco importa quanto ci sia di vero in queste parole.E' la seconda parte della frase che evidenzia le diversità nelle risposte di Giuntoli tra dicembre e adesso.Nessuno è rimasto sorpreso, è sembrata quasi una banalità ma si tratta di una conferma "ufficiale" di ciò che è stato raccontato in questi ultimi mesi. La separazione a fine stagione sta diventando lo scenario sempre più concreto a tal punto che non c'è più bisogno neanche di nascondere troppo le cose. Anche se a parlare è chi, in molte situazioni, ha negato quando in un senso o nell'altro le cose erano già fatte.