Vlahovic e Cambiaso simboli di questa Juventus: ci eravamo illusi o è un discorso di contesto?

Cosa fare con Dusan Vlahovic?

Una soluzione va trovata, e subito. Perché ogni stagione, nel suo crepuscolo, chiede risposte definitive. Il tempo delle attese è finito. Non c'è più spazio per l'illusione che le cose si raddrizzino da sole. Serve una mano ferma sul timone e, nel caso di Igor Tudor, anche una buona dose di coraggio. Perché alcune verità, anche se scomode, non si possono più nascondere sotto il tappeto verde.Una verità, ad esempio, riguarda. Un attaccante che porta con sé l’eco di un'epoca passata e la difficoltà di adattarsi a quella presente. Il suo è un talento ancora in discussione, e l’ultima prestazione contro il Parma ha mostrato nuovamente un’inquietudine tecnica e psicologica che sembra irrisolvibile nel contesto attuale. Vlahovic è apparso slegato dal gioco, quasi un corpo estraneo alla nuova idea di Juve, come con Motta. Ha cercato profondità ma senza il tempo giusto, ha provato a giocare spalle alla porta ma con esiti incerti. Più che centravanti boa, un’ancora che non regge. E Parma, questo, lo ha rivelato senza pietà.



La situazione di Cambiaso

Con Tudor qualcosa è cambiato. E non solo per Vlahovic. Il modo di attaccare si è fatto più istintivo, meno ragionato. I meccanismi che prima proteggevano i limiti dei singoli ora li espongono. E Dusan, che vive di micromovimenti e fiducia, che poteva beneficiare di tutto ciò, è andato in corto circuito. La Juventus, oggi, deve imparare a fare a meno di lui. Forse anche volerlo. Perché l’efficacia conta più dell’attesa. E perché l’idea stessa di un sistema dipendente da un solo giocatore, per quanto costoso o carismatico, non regge più.Poi c’è, e la sua parabola malinconica. Se Vlahovic fatica a trovare sé stesso, Cambiaso sembra averlo perso lungo il cammino. Da gennaio in poi, il suo rendimento è scivolato lentamente verso la mediocrità, fino a diventare irriconoscibile. E non è solo una questione fisica – che pure c’è – ma di continuità mentale, di tensione competitiva, di fame. Quella che aveva nella prima parte di stagione, quando sembrava l’incarnazione del nuovo corso bianconero: giovane, verticale, instancabile.Le voci di mercato, certo, qualcosa hanno lasciato. Ma il punto non può essere solo quello. Il Cambiaso attuale è lo spettro di se stesso, e Tudor ha bisogno di decisioni nette. Perché affidarsi ancora a chi non c’è con la testa o con le gambe è un rischio che non ci si può più permettere. La Juventus che vuole tornare a vincere deve scegliere chi portare con sé nella tempesta. E chi lasciare al molo.C’è una bellezza crudele nel mese di aprile: svela i limiti più di quanto non esalti i pregi. E in questo specchio impietoso, Vlahovic e Cambiaso sono oggi due interrogativi senza risposta. Ma Tudor, da tecnico e da uomo di frontiera, deve trovarla. Magari sperimentando, magari rischiando. Perché, paradossalmente, ogni crisi porta con sé un seme di liberazione: quello di una squadra che smette di attendere ciò che non può più arrivare, e comincia finalmente a costruirsi con chi è davvero pronto.