Con Igorpotrebbe tornare ad avere un ruolo centrale nella Juventus il centravanti serbo Dusan. L'ex attaccante Stefano Okaka intervistato ai nostri microfoni ( qui l'integrale) ha parlato dell'ambientamento del serbo con Tudor. Le sue parole:“Sì è sicuramente adatto. Il mister può aiutare Dusan ma è anche lui che deve aiutare il mister. Vlahovic deve mettersi in testa che è giovane e per stare a quegli alti livelli lì deve fare di più. Sarà sicuramente aiutato da Tudor soprattutto a livello mentale e nella squadra ma anche prima secondo me era importante. Dovranno trovare la loro chiave giusta”.