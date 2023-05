Con il razzismo non c'è comfort zone. — JuventusFC (@juventusfc) May 7, 2023

Esce a testa alta la Juve dal confronto con l'Atalanta, vittoriosa per 0-2 grazie alle reti messe a segno da Iling-Junior e da Dusan, alla sua seconda marcatura consecutiva. Chi invece non è uscito a testa alta sono stati i tifosi bergamaschi, protagonisti di alcunirivolti all'indirizzo dell'attaccante serbo. A tal proposito è arrivata immediata la replica della Juventus, che pochi istanti fa ha postato un video messaggio sui suoi canali social, dove a parlare è il brasiliano Danilo.'Il razzismo è razzismo è basta. Nel mondo del calcio ci sono tante situazioni di questo tipo e noi che siamo coinvolti nel mondo del calcio aspettiamo che si raggiunga un punto di non ritorno e diventa troppo tardi per agire. Pensiamo sempre: 'e' successo oggi e va bene, succede alla prossima partita e va bene', ma non funziona così, bisogna intervenire subito. Dobbiamo cambiare atteggiamento, ma dobbiamo farlo oggi, quando accade la prima volta.'.