Il post social di Vlahovic

Dopo la deludente prestazione nel match contro il Cagliari,ha preso posizione attraverso i suoi canali social, ribadendo il suo impegno e la sua determinazione a fare meglio e a raggiungere gli obiettivi stagionali con laIl giovane attaccante, che si è affermato come uno dei punti di forza della squadra bianconera, ha espresso senza mezzi termini la sua insoddisfazione per il risultato ottenuto e ha lanciato un chiaro messaggio di responsabilità e ambizione."Niente scuse, niente alibi", ha scritto, evidenziando la necessità di assumersi le proprie responsabilità e di non cercare giustificazioni per le prestazioni deludenti.La Juventus, una delle squadre più titolate d'Italia, è abituata a competere al massimo livello e a lottare per i trofei in ogni competizione in cui è impegnata. Tuttavia, la stagione in corso non ha soddisfatto pienamente le aspettative dei tifosi e dei giocatori stessi. È emersa quindi la necessità di un impegno rinnovato e di una determinazione senza compromessi per chiudere al meglio la stagione e raggiungere gli obiettivi prefissati.