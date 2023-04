Il giorno dopo la gara tra Lazio e Juventus il bomber serbo della Vecchia Signora Dusan Vlahovic a disattivato il proprio profilo social come ormai noto. C'è un precedente però: Dusan fede un gesto simile, quando vestiva ancora la maglia della Fiorentina, scegliendo di cancellare tutte le foto dopo una gara con l’Inter del 2020 per per 4-3. In quell’occasione Vlahovic fu il protagonista negativo della serata, fallendo prima una clamorosa palla gol sul punteggio di 3-2 a favore della Fiorentina e poi sbagliando la marcatura sulla rete decisiva di D’Ambrosio.