Il giorno di Samp-Juve è arrivato. I bianconeri scenderanno in campo questa sera alle 20.45 per la sfida contro i blucerchiati a caccia di tre punti. Ecco i numeri dei singoli giocatori, raccontati dal sito ufficiale della Juventus:"Nelle quattro occasioni in cui ha affrontato la Sampdoria giocando titolare in Serie A, Dusanè sempre andato a segno: cinque gol in quattro partite dal 1’ contro i blucerchiati, tre di questi nelle due al Ferraris. Da quando veste la maglia della Juventus, Dusan Vlahovic ha segnato 11 gol: solamente Lautaro Martinez (13) e Ciro Immobile (12) hanno fatto meglio in tutte le competizioni tra chi ha militato nel periodo solo in squadre di Serie A. Per lui, inoltre, quella contro il Sassuolo è stata la 12ª marcatura multipla in Serie A (la seconda con la Juventus): dal 2019/20 ad oggi solo Cristiano Ronaldo (15) e Ciro Immobile (14) ne hanno collezionate di più nel massimo torneo italiano.La prossima sarà la presenza da titolare numero 150 per Juancon la Juventus in Serie A - dal 2015/16 solo Alex Sandro, Bonucci e Dybala hanno collezionato più presenze da titolari in bianconero nella competizione.Il primo gol di Manuelcon la maglia della Juventus è arrivato proprio contro la Sampdoria, nel 3-2 del 26 settembre 2021: quella rimane anche una delle sole due gare di Serie A in cui il centrocampista italiano ha sia segnato che servito un assist vincente (l’altra è Sassuolo-Chievo del 4 aprile 2019)".